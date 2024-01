C’è Posta per Te, lo storico postino Marcello rivela i segreti del famoso programma condotto da Maria De Filippi

C’è Posta Per Te è ricominciato ormai da due settimane conquistando il pubblico a casa con le nuove storie e grandi momenti di commozione. Nonostante le storie siano sempre diverse ed i personaggi cambino continuamente, il postino che resta fedele ormai da tanti anni al programma è senza ombra di dubbio Marcello Mordino.

Quest’ultimo di recente, ha voluto svelare alcuni importanti retroscena che vedono protagonista proprio lo show di Canale 5 sorprendendo così tutti i telespettatori. Di recente lo storico volto ha così rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, spiegando alcuni dettagli e meccanismi che si nascondono dietro la consegna delle buste.

Marcello, lo storico postino di C’è Posta per Te rivela tutti i segreti dietro le quinte

Tutti noi ormai da tanti anni siamo abituati a vedere durante i vari filmati i posti che corrono da una parte all’altra dell’Italia pronti a consegnare le tanto attese buste. A grande sorpresa è lo stesso Marcello però, a rivelare alcuni importanti aneddoti che riguardano proprio lo stesso programma condotto da Maria De Filippi.

Con la sua grande simpatia e con il suo sorriso ha conquistato ormai da più di 24 anni il pubblico a casa. Quest’ultimo ha rivelato come siano ben poche le persone ad aver rifiutato l’invito della nota conduttrice mentre, quelli che attendono dietro le quinte non ascoltano niente di ciò che avviene prima della loro entrata.

Un aneddoto divertente però, è avvenuto nel 2000 quando, quest’ultimo venne scelto come postino dopo essersi inginocchiato davanti a Maria. “Quel periodo aveva dei cavalli tenuti da un cavaliere che conoscevo e che ha organizzato un incontro con lei. Mi sono inginocchiato e l’ho pregata di farmi fare il Postino o anche il francobollo! Non l’ho mai considerato un lavoro e continuo a divertirmi perché sono sempre in giro e vedo posti bellissimi” spiega Marcello.