Marcello Messina ha preso parte al trono over di UeD per un breve periodo, ma comunque è riuscito a farsi notare. A metterlo al centro delle attenzioni del pubblico è stata soprattutto la sua frequentazione lampo con la dama Ida Platano.

Dopo qualche mese di presenza nel parterre maschile, Marcello ha finalmente trovato la persona giusta per lui in Viviana. I due si sono conosciuti circa 2 mesi fa ed hanno deciso di iniziare il loro percorso insieme. Di recente, però, il cavaliere ha rilasciato un’intervista al settimanale Più Donna.

In quell’occasione, ai microfoni della rivista, Marcello ha parlato della sua esperienza nel dating show, soffermandosi in particolar modo, su Ida e sui molti attacchi che ha ricevuto durante la sua permanenza nel programma. Il cavaliere ha rivelato qualche dettaglio in più sul rapporto che aveva con Ida Platano: “Il rapporto era cordiale, in trasmissione ci salutavamo. Ma da quando sono andato via non ci siamo più sentiti”.

Quanto alle critiche che gli sono state rivolte da parte del partenopeo Armando Incarnato, Marcello ha detto: “Non so il motivo. Lui aveva un avversione nei miei confronti. Forse perché ero tutto quello che non è lui. Io non nutro risentimento nei suoi confronti. Tra a me lui non c’è mai stato un chiarimento. Tutto quello che avete visto è quello che è successo. Lui mi ha sempre attaccato. Mi viene da pensare che forse gli ho rubato un po’ la scena, ma non lo so”. Infine, Messina ha raccontato un episodio particolare avvenuto durante l’ultima puntata del dating show di UeD a cui ha partecipato.

Questo aneddoto coinvolge anche Gianni Sperti e Tina Cipollari: “Secondo me alla fine sia Gianni che Tina si sono ricreduti sulla mia persona. L’ultima puntata del chiarimento ho avuto modo di incrociare gli sguardi con loro e scambiarci delle parole veloci, nei momenti in cui non eravamo inquadrati, e credo abbiano capito che ero pulito. Io ero lì solo con l’intento di trovare l’amore”.