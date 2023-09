Marco Bellavia contro Pamela Prati, l’ex gieffino fa una rivelazione choc: “Pamela mi ha bloccato su WhatsApp”

Nel corso delle ultime ore il nome di Marco Bellavia è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Intervistato da ‘Tag24’, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad uno sfogo contro Pamela Prati che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Marco Bellavia contro Pamela Prati. Come già anticipato, in questi giorni l’ex Vippone ha rilasciato un’intervista a ‘Tag24’ dove non sono passate inosservate le parole spese nei confronti di Pamela Prati. Nel dettaglio, Marco Bellavia ha confessato di essere stato bloccato su WhatsApp dalla concorrente di Tale e Quale Show.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Con lei ho fatto anche un po’ di figuracce, me ne sono reso conto. Mi prendo le mie responsabilità. Ho sbagliato. È finito tutto per questo. Ho anche accettato di andare a palare della situazione, forse avrei dovuto evitare. Lei si è arrabbiata molto. Purtroppo non ci sentiamo più e mi dispiace molto. La storia non è mai cresciuta: è nato qualcosa ma poi si è fermato lì.

E, continuando, Marco Bellavia ha poi aggiunto:

Non mi ha mai perdonato, lei dice di sì ma questo non è vero. Ogni tanto un po’ di perdono ci vuole no? Non ci sentiamo più perché mi ha bloccato. Scriviamolo, sbloccami Pamela dai! Le volevo fare i complimenti anche per il lavoro in Rai con Tale e Quale Show 2023.

Marco Bellavia commenta la nuova edizione del Grande Fratello: “Beatrice Luzzi come me”

L’intervista che Marco Bellavia ha rilasciato a ‘Tag24’ è poi proseguita con alcune rivelazione che l’ex Vippone ha fatto sulla nuova edizione del Grande Fratello. A tal riguardo, Marco ha rivelato che all’interno della casa Beatrice Luzzi sta subendo la stessa situazione vissuta da lui lo scorso anno: