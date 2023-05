Il noto e amato attore Marco Bocci è stato ospite durante la puntata de Le Iene, trasmessa lo scorso 2 maggio. Uno spazio è stato dedicato interamente alla star, che ha aperto il suo cuore al pubblico, raccontando la sua terribile esperienza.

Circa quattro anni fa, Marco Bocci è stato colpito da un virus al cervello. Ha lottato per sconfiggere quella condizione e riavere la sua vita. Non riusciva più nemmeno a parlare. Oggi riesce ad essere grato alla vita, ma quel virus ha cancellato molti dei ricordi più importanti del passato, che non recupererà mai più.

L’attore ha raccontato quanto gli è accaduto attraverso un monologo che ha commosso l’intera Italia.

Quattro anni fa sono sopravvissuto ad un virus raro. Mi ha colpito parte del cervello che governa la memoria e la parola, mandandole in tilt. Per un po’ ho parlato una lingua tutta mia, incomprensibile agli altri. Ma se la capacità di parlare è tornata, la mia memoria e tanti ricordi, invece, sono spariti per sempre. Oggi non riconosco i volti di tante persone amiche e può capitarmi di guardare un film sei volte, prima di accorgermi da un minimo dettaglio, che io invece quel film l’ho già visto.

Marco Bocci ha provato ad ironizzare su quel tremendo buio periodo, raccontando che i suoi amici lo hanno soprannominato “ma chi?”, “ma dove?”, “ma quando?”. Le tre frasi che ripete in continuazione.

Al suo fianco oggi c’è sempre Google Maps, perché non ricorda la maggior parte delle strade.

Spesso mi sento ignorante, limitato, danneggiato, perché i ricordi che ci portiamo dietro da una vita ci dicono chi siamo. E io tanti di quei ricordi non ce li ho più. Oppure ce li ho, ma sono corrotti. Ogni giorno rinasco come un uomo che ha lasciato indietro un pezzo del suo passato per vivere il presente, un uomo nuovo, e anche se può sembrarvi strano, un uomo felice.

Non tutti erano a conoscenza di ciò che Marco Bocci ha passato quattro anni fa e di come oggi la sua vita e il suo lavoro siano cambiati. Il suo monologo ha commosso il pubblico de Le Iene e sono numerose le persone che gli hanno inviato amore e supporto.