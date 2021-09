Marco Bocci è tornato a parlare di sè. Dopo un po’ di silenzio, l’attore si è aperto con il settimanale Di Più TV, raccontando anche il tremendo periodo della malattia. Il giovane, ha deciso di tornare a parlare proprio in occasione dell’uscita della sua ultima fiction.

Dopo un incidente d’auto, nel 2018 Marco Bocci ha scoperto di avere un herpes al cervello. La malattia, se non diagnosticata in tempo, avrebbe potuto avere un esito tremendo. Il 43 enne è stato operato d’urgenza e ha passato dei lunghi mesi di convalescenza.

Quando sei in salute, o credi di esserlo, non ti rendi di quante cose dai per scontate, pensi più a fare progetti per il futuro che a goderti il presente. Ma dopo quello che mi è successo, dopo avere capito di non essere invincibile e avere visto la morte da vicino, ho capito come sia importante vivere giorno per giorno e godersi le piccole, grandi gioie della quotidianità.