Marco Damilano verso l’addio alla Rai? L’annuncio in diretta

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Marco Damilano potrebbe dire definitivamente addio alla Rai. A svelare la verità ci ha pensato lui stesso durante la puntata de Il cavallo e la torre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo Fabio Fazio, anche Marco Damilano ha rischiato di abbandonare le reti Rai. l’ex conduttore de “L’Espresso” tornerà a condurre Il cavallo e la torre su Rai 3 ma solo dopo la fine dell’estate.

Dunque, l’uomo tornerà in onda su Rai 3 a partire da settembre, sempre in access prime time. A diffondere l’annuncio è stato lui stesso a fine puntata:

La trasmissione condotta dal diretto interessato ha raggiunto un pubblico molto vasto. I numeri degli ascolti parlano chiaro e per questo Il cavallo e la torre tornerà a far compagnia a tutti i suoi telespettatori. D’altronde, così ha affermato Damilano, il suo scopo è quello di:

In ogni modo, nel studio televisivo di Fabio Fazio, Marco Damilano si era lasciato andare a dichiarazioni inedite. Queste erano state le sue parole:

La differenza tra Italia e Turchia, ad esempio, è che in Italia il potere del governo pro tempore, che sia del Pd, 5 stelle o centrodestra, quando è in carica non vuole far vedere delle cose che sono i giornalisti a far vedere. In questo il servizio pubblico ha un dovere in più e non in meno: far vedere le cose.