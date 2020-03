Marco Fantini e Beatrice Valli: matrimonio rimandato e preoccupazione per il parto Marco Fantini e Beatrice Valli sembrano essere veramente in serie difficoltà: hanno già rimandato il matrimonio, ma c'è anche preoccupazione per il parto

Marco Fantini e Beatrice Valli stavano organizzando il loro matrimonio e si preparavano all’arrivo di un nuovo componente della famiglia. In questo periodo, però, pare che siano sorti nuovi problemi: si sono bloccati tutti i preparativi per il matrimonio e c’è anche grande preoccupazione per il parto.

Il motivo scatenante di tutto questo è l’emergenza sanitaria che stiamo tutti vivendo, come in altri problemi di questi ultimi tempi. A parlare di tutti questi inconvenienti è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli, che era intenta a rispondere alle domande su Instagram fatte dai followers.

La coppia, come Beatrice Valli dichiara, è perfettamente cosciente delle problematiche che l’Italia sta vivendo in questo periodo, perciò hanno deciso di bloccare qualsiasi tipo di preparativo per l’evento. Il tutto verrà ripreso dalla coppia non appena la tempesta sarà passata, quando avranno tutto il tempo necessario per organizzare la situazione.

La preoccupazione principale della modella è che tra poco verrà alla luce Azzurra, il nuovo componente della famiglia, che verrà al mondo in un momento tutt’altro che semplice. Infatti, la preoccupazione della donna è proprio che, durante il parto, evento importantissimo nella vita di una donna, lei non potrà avere vicino nessuno dei suoi cari.

In ospedale, infatti, non è permesso ai familiari di entrare con le partorienti, perciò Beatrice Valli dovrà fare da sola. Così dice la ragazza sui social:

“Assolutamente sì! È un momento tragico e non bello e semplice per nessuno. Non ci sentiamo ora di lavorare sul nostro matrimonio in un momento così difficile. Avremo tutto il tempo appena sarà passato tutto”.

Poi confessa il suo stato d’animo: “Tutte le notti vado a letto pensando a questo. Sarà durissima anche perché non è un momento facile per nessuno e non sarei serena e felice come vorrei. Vorrei che fosse tutto tornato alla normalità e che potessero venire ad abbracciarmi in ospedale”.

Alla fine, dice anche che, secondo il regolamento, solo il compagno potrà entrare in sala parto, ma solo alla fine del parto per dieci minuti.