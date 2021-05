Marco Giallini torna a parlare della moglie morta a 40 anni

Sono passati 10 anni, ma la ferita è ancora aperta. Marco Giallini ha raccontato del giorno in cui sua moglie si è spenta, all’improvviso, tra le sue braccia. Loredana aveva solo 40 anni e l’attore racconta quell’episodio.

Intervistato al Corriere della Sera, Marco Giallini ha aperto il suo cuore parlando del legame che aveva con sua moglie Loredana, i due stavano insieme da 27 anni e non si erano mai separati.

Il dolore era troppo. Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due anni, poi, capisci che morire è prassi. Non a 40 anni. Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le vacanze. Ma non sono l’unico a cui è successo.