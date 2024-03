Marco Maddaloni, la drastica decisione in merito al Grande Fratello lascia di stucco i fan

Alla fine ha deciso di non continuare la sua avventura nella casa di Cinecittà. Marco Maddaloni lascia il Grande Fratello. Era improvvisamente uscito per poter raggiungere la sua famiglia dopo un grave lutto che l’aveva colpita: era scomparso il suocero, che per lui era come un secondo padre. Per stare vicino alla moglie ha scelto di lasciare per sempre il GF.

Giovedì scorso, nella notte, il programma aveva annunciato sui social che un concorrente aveva dovuto lasciare la casa di Cinecittà. Marco Maddaloni aveva deciso di abbandonare la trasmissione temporaneamente.

Subito non sono state date motivazioni, mentre il giorno seguente il Grande Fratello aveva specificato che la famiglia del judoka aveva subito un grave lutto e lui era corso a casa. Si era poi scoperto che suo suocero era venuto a mancare.

Nella puntata andata in onda lunedì 4 marzo, Alfonso Signorini ha annunciato la decisione del concorrente. Non ritornerà con i compagni di gioco, rimanendo a casa con la famiglia in questo momento di profondo dolore. Il ritiro è, dunque, definitivo.

“La mia parte sportiva vorrebbe anche continuare ad accompagnarvi in questo stupendo percorso, però è un momento importante per mia moglie…”: queste le parole in diretta su Canale 5 che hanno spiazzato gli altri concorrenti.

Marco Maddaloni lascia Grande Fratello in modo definitivo: la moglie ha bisogno di averlo accanto

“Io non mi voglio perdere quelle sue lacrime, quel suo dolore…Voglio stare lì a condividerlo con lei e la mia famiglia…”. Il concorrente ha così spiegato perché non tornerà nella casa. Non potrebbe mai perdonarsi di non essere stato accanto alla famiglia.

Marco Maddaloni si è poi rivolto ai compagni di viaggio con cui aveva stretto un legame più profondo. “Ho sentito dire che vi avevo abbandonato…E’ che devo andare dalla mia famiglia…Ve ne ho sempre parlato e adesso sarei un ipocrita se non lo facessi…Soffrirei a stare qua dentro…”.