Marco Masini e la famiglia mancata: “Sono single, vivo questa vita da solo”

Marco Masini rivela come nel corso della sua vita non abbia mai creato una famiglia: “A 57 anni sono single e vivo questa vita da solo”

Marco Masini è uno dei cantanti più apprezzati del panorama italiano e nel corso di una lunga intervista, ha deciso di svelare alcuni retroscena sulla sua vita privata. Il famoso cantautore infatti, ha 57 anni e non si è mai spostato a differenza di tantissimi suoi colleghi che, durante gli anni si sono creati una famiglia.

A differenza di tutti gli altri Marco ha sempre vissuto una vita completamente diversa arrivando alla sua età senza essersi mai sposato e senza avere figli. Una scelta che non è dipesa da lui ma bensì dalle varie situazioni che la vita gli ha messo di fronte e che, ha voluto svelare durante l’intervista a Il Corriere della Sera.

Masini non ha mai preteso o cercato una relazione ma bensì ha lasciato che il caso o il destino decidesse per lui. Nella lunga intervista infatti, il cantante ha lasciato tutti i suoi fan molto sorpresi, portando a galla alcuni lati della sua vita privata che in pochi conoscevano.

Marco Masini e la famiglia mancata

Il famoso artista a Il Corriere della Sera ha così rivelato come nel corso della sua vita non sia mai capitata una donna con cui abbia avuto le basi per costruire una famiglia. “Non sono cose che uno vuole, sono cose che capitano o non capitano. E? la vita che decide tutto. Sto vivendo questa vita da solo, sono contento comunque” spiega Marco.

Quest’ultimo infatti, ha due punti fondamentali nella sua vita ovvero sua sorella e suo cugino che definisce la sua vera e unica famiglia. Masini ha in particolar modo svelato come i sentimenti siano per lui molto complicati da comprendere e gestire tanto da riuscire a cantarli sono all’interno delle sue canzoni.

“Erano tutte canzoni sentimentalmente disperate perché io ero disperato e i ragazzi che si identificano in quello che cantavo, lo vivevano nello stesso modo. L’amore, le donne, erano mistero, aspettative, sorprese, tutte cose che oggi non esistono più, almeno per noi” dichiara il cantautore.