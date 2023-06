Marco Mazzoli vince L’Isola Dei Famosi: la dedica a Chico Forti e Paolo Noise

Marco Mazzoli è il vincitore de L’isola dei famosi 2023. Il celebre conduttore radiofonico dello “Zoo 105” ha voluto dedicare la vittoria a Paolo Noise e Chico Forti. Ecco che cosa dichiarato nel suo commovente discorso.

Il giorno 19 giugno 2023 è andata in onda la finale de L’isola dei famosi. Ad accreditarsi il titolo di vincitore è stato Marco Mazzoli. Quest’ultimo si è aggiudicato il montepremi da 100.000 euro, metà della quale sarà destinato alla beneficenza.

Al programma condotto da Ilary Blasi, il conduttore radiofonico dello “Zoo 105” è apparso commosso ed emozionato. A seguito della vittoria, si è reso protagonista di un toccante discorso pronunciato in diretta.

In un primo momento, Mazzoli ha fatto i ringraziamenti a tutta la produzione del reality show e alla sua famiglia:

Devo ringraziare tutti perchè sono stato veramente una brutta persona. Devo ringraziare l’uomo che ha creduto in me dal giorno uno, ed è Celeste, il capo degli autori che è una persona a cui devo molto. È un gran bell’uomo, molto affascinante, molti dicono che sia il mio vero padre. Voglio ringraziare tutta la produzione, che sono persone straordinarie. Ringrazio Alvin che è un fratello, voi dallo studio.

Successivamente è avvenuta la commovente dedica a Paolo Noise e Chico Forti. Queste sono state le sue parole:

Vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise perchè gliel’ho promesso, agli ascoltatori dello Zoo di 105, allo Zoo di 105 che è la cosa che amo di più dopo mia moglie e a una persona che si chiama Chicco Forti che era dentro di me quando pensavo “ma come fai quando tu hai una data di uscita mentre che Chicco Forti che è in galera da 24 anni ingiustamente senza una data d’uscita?”. Ciao Chicco non vedo l’ora di venirti a trovare in galera.