Marco Mengoni a Sanremo si sfoga contro gli altri artisti in gara: il motivo

Tutto pronto per la finalissima del Festival di Sanremo che andrà in onda questa sera. Marco Mengoni è senza ombra di dubbio uno dei favoriti alla vittoria. In queste ore il nome del cantante è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Durante un’intervista rilasciata a RTL 102.5, il cantante si è lasciato andare ad uno sfogo rivolto agli artisti in gara al Festival.

Come già anticipato, Marco Mengoni è uno dei favoriti alla vittoria di questa edizione del Festival di Sanremo, fatto che non sembra piacere agli altri Big in gara. Stando infatti alle parole del cantante, alcuni degli artisti lo avrebbero attaccato senza motivo e ignorato dietro le quinte del palco dell’Ariston.

A svelare lo scoop è lui stesso a RTL 102.5. Mentre era in onda la pubblicità, il cantante si è infatti lasciato sfuggire queste parole:

Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba. Non si può venire a divertirsi e basta senza pensare alla classifica? In tranquillità per la musica e con la musica. Divertiamoci!

A ribadire il gossip in questione è stata anche la pagina ‘Contra Ataque’. Questo è quanto rivelato dal giornale:

Queste le parole di Marco Mengoni che appare annoiato e stranito della situazione venutasi a creare e soprattutto per il trattamento ricevuto probabilmente nel backstage del Teatro Ariston e tra un’intervista e l’altra a stampa, siti web, radio e tv.

Marco Mengoni andrà all’Eurovision? Le sue parole

In un’intervista rilasciata al giornale ‘La Stampa’, Marco Mengoni si è espresso in merito all’Eurovision Song Contest. Queste sono state le sue parole in merito alla sua partecipazione al contest: