Margareth Made e Giuseppe Zeno: in arrivo il secondo figlio Margareth Made e Giuseppe Zeno hanno deciso di allargare la famiglia: in arrivo il secondo figlio della coppia di attori; sui social la foto del pancione

Margareth Made e Giuseppe Zeno diventeranno ancora genitori. La coppia ha pubblicato su instagram le foto del secondo figlio in arrivo, dopo la primogenita Angelica nata nel 2017. La star del film Baaria è infatti già al settimo mese di gravidanza, il parto è infatti previsto per la fine dell’estate.

La coppia di attori in attesa di un altro bebè, non ha ancora rivelato a nessuno il sesso del nascituro, non si sa dunque se si tratterà di un’altra femminuccia o di un maschietto.

“Dicono che il 3 sia il numero perfetto…Nulla da ridire per carità! Ma vuoi mettere il numero 4 in certe occasioni?” scrive Giuseppe Zeno in didascalia e Margareth Made risponde: “Benvenuto giugno, il bebè numero due è in arrivo“.

Queste le parole pubblicate da Margareth Made sotto la sua foto col pancione. La coppia si sta godendo la vita in casa data la situazione di emergenza che c’è stata negli ultimi mesi e date le produzioni cinematografiche e televisive bloccate.

La coppia da sempre nota per la sua riservatezza, ha tenuto nascosta la notizia della seconda gravidanza fino al settimo mese. Molte sono state le felicitazioni e le congratulazioni ricevute dai due attori da parte di colleghi del mondo del cinema e dello spettacolo. La splendida notizia dell’arrivo del secondo figlio arriva dopo 4 anni di matrimonio: la coppia infatti si era sposata nel 2016 con rito religioso a Siracusa.

“L’amore invece va avanti dall’anno prima, precisamente da quando ci siamo guardati negli occhi e poi non abbiamo più smesso“, come ha raccontato Margareth Made. Giuseppe Zeno, invece, ha raccontato di essersi perdutamente innamorato della moglie guardandola nel film Baaria; è riuscito a conoscerla grazie ad alcuni amici in comune e da lì in poi è iniziato il corteggiamento.

Giuseppe Zeno, l’attore napoletano, è riuscito a conquistarla e a portarla all’altare. La coppia è da sempre considerata una delle più solide e unite di tutto il mondo dello spettacolo e del cinema. Non resta ora che attendere la nascita del loro secondo figlio.