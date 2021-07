Maria De Filippi ammette: “Ho provato imbarazzo per alcuni protagonisti del mio show”

Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa, tra i tanti racconti, oltre al magico ricordo di Raffaella Carrà, anche qualche neo sui protagonisti dei suoi show. La conduttrice ha infatti ammesso di aver provato spesso imbarazzo per alcune scene andate in onda sui suoi canali.

Non ci ha girato intorno, come lei neanche il giornalista, che ha chiesto: “Si è mai sentita in imbarazzo per alcuni protagonisti dei suoi show?”. La risposa è secca e diretta, seppur senza far nomi espliciti, la donna è chiara:

Sì, mi è capitato più di una volta e l’ho sempre dichiarato. Spero di averlo fatto con educazione. […] Quando è stata l’ultima volta che ho alzato la voce? In televisione a volte capita. Se però divento prevaricante con chi ho invitato mi dispiace molto. Anche perché il ruolo che ho è prevaricante di per sé. Preferisco i confronti alla pari. Mi capita di farlo anche nella vita privata, dopo un minuto però mi passa e sono così cretina da chiedere scusa anche se ho ragione, per il semplice fatto di avere alzato la voce.

La donna si è trovata anche a far nomi e cognomi e alla fine ha parlato del brutto episodio che ha visto protagonista Tina Cipollari verso Gemma Galgani. La secchiata d’acqua in studio se la ricorderanno tutti: