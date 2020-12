Maria De Filippi, che caramella usa? Scoperto il suo segreto

Maria De Filippi è tra le conduttrici più amate del piccolo schermo italiano. La queen di Canale5, però, ha ammesso di avere un qualcosa sempre con sé, in ogni puntata dei suoi programmi. Di cosa si tratta? Delle sue amate caramelline, che sono sempre con lei nella molla ferma fogli della sua cartella da conduttrice. Eppure, la conduttrice sembra molto esigente al riguardo: non tutte le caramelle sono uguali, e soprattutto non tutte vanno bene per lei!

Maria accetta solo una marca. Sono molte le particolari abitudini che caratterizzano la De Filippi. Innanzitutto, abbiamo notato che il look della conduttrice varia molto, a seconda dell’orario della trasmissione. Ad esempio, durante le puntate Uomini e Donne, come anche negli appuntamenti pomeridiani di Amici, Maria ha un look molto sportivo, a differenza dell’eleganza che sfoggia in prima serata. Altra particolarità è il “vizio” della conduttrice si sedere sulle scale dello studio.

E, da ultimo, è stata svelata questa novità, che in verità ha da sempre destato l’interesse del pubblico: in molti si chiedono quali sono le caramelle da cui la conduttrice non riesce mai a separarsi. Maria De Filippi si porta dietro questa “assuefazione” da prima ancora di diventare una conduttrice, ed ha continuato ad accompagnarla lungo tutta la sua carriera. Ultimamente, a parlare di questa abitudine ricorrente, è stata la stessa De Filippi, in un’intervista rilasciata ad oggi.

Ai microfoni del settimanale ha confessato: “Sono stata seduta sei anni in una sala riunioni non avendo il diritto di parola. Ero terrorizzata, senza salivazione, e le labbra mi si incollavano mentre parlavo. Da lì partì la mia dipendenza dalle caramelle: ancora adesso uso le stesse, le Leone al limone, me le manda una telespettatrice che non ho mai conosciuto”.

Ma qual è la marca adorata da Maria? Parliamo delle Leone al limone, che sono diventate col tempo una specie di calmante, come ha detto lei stessa tempo fa: “Mi danno tranquillità dopo che una volta rimasi senza salivazione durante una storia molto lunga da raccontare”.