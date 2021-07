Di Maria De Filippi si è detto praticamente tutto. E’ una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Tutto ciò che tocca sembra trasformarsi in oro. Nel corso degli anni ha ideato e condotto programmi che fanno registrare sempre il record di ascolti. Basta pensare che anche Temptation Island che stiamo vedendo in tv in questo periodo su Canale 5 con alla conduzione Filippo Bisciglia, è una creazione della De Filippi e della sua società di produzione: la Fascino.

Fonte: web

Ma c’è una cosa che forse non conoscete della vita privata di Maria De Filippi. Come detto in tv le riesce tutto molto bene, meno si può dire della cucina. La De Filippi non ha mai nascosto i suoi problemi con il mondo culinario e non si è mai dichiarata una cuoca provetta. Nelle sue interviste quando si tocca l’argomento cucina, ha sempre sbandierato i suoi problemi. Infatti a casa sua c’è una signora che provvede a cucinare per lei e per suo marito Maurizio Costanzo.

Fonte: web

Aneddoto questo raccontato dall’amica Sabrina Ferilli. Le due sono davvero legatissime. Sabrina ha confessato che la Filippi non solo non è capace a cucinare piatti elaborati bensì anche pietanze semplici come un uovo strapazzato.

Ogni qualvolta si pensi ad organizzare cene e pranzi tra amiche provvede solo e soltanto Sabrina, che è una vera e proprio maga della cucina romana e non solo a preparare il tutto.

Fonte: web

Maria De Filippi che ci tiene molto alla forma fisica e costringe anche Maurizio a estenuanti diete. Il giornalista ogni tanto si concede qualche sgarro e per farlo sfuggendo al controllo di Maria se le inventa davvero tutte. L’ultima trovata l’ha confessata proprio lei in un’intervista al settimanale Oggi: “Gli ho appena beccato cinque caramelle Rossana e tre Nutella Biscuits nascosti nel portaocchiali. Solo che lui nega. Sostiene che non fossero nascosti” – ha detto.