Oggi è andata in onda la scelta di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne. Dopo tre mesi la tronista ha deciso di abbandonare il programma e uscire con Ciprian Aftim.

Il feeling tra i due era palese ormai da tempo e, la notte prima della scelta, Ciprian è andato a casa della tronista e hanno passato la notte insieme. La voce era già circolata in redazione, ma ora i due hanno ammesso di esser stati insieme senza avvertire gli autori del programma, andando quindi contro le regole.

Maria De Filippi riponeva molta fiducia in Andrea Nicole e si è sentita ferita, a questo punto la conduttrice si è scagliata contro la coppia ed è stata durissima anche con Ciprian:

Queste cose possono capitare. Puoi anche non dire alla redazione “lo caccio”, ma dire alla redazione “lo tengo”, tutta qua. Ci rimango male solo per questo. Su Ciprian penso che abbia fatto una cosa non bella. Hai scelto in modo egoista di metterla in questa situazione. Mi dispiace dirlo, ma io tutte le volte che vedevo le cose, la scelta per me era Ciprian. Quando tu vai a casa di lei è una cosa inutile, perché lo sapevi anche tu che avrebbe scelto te. Non credo minimamente alla storia che non ti riesci a esprimere in televisione. Io credo al fatto che lei non ti abbia mai visto prima.