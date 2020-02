Maria De Filippi in conferenza stampa presenta le novità della 19 esima edizione di Amici La conduttrice Maria De Filippi nel corso della conferenza stampa presenta delle importanti novità che riguardano il talent di Amici

Maria De Filippi ha finalmente presentato alla conferenza stampa le novità che ci saranno nella 19esima edizione del talent. Il programma andrà in onda in prima serata a partire da venerdì 28 febbraio. Si decreterà 1 vincitore per la categoria canto, 1 vincitore per la categoria ballo e infine il vincitore assoluto.

Le puntate saranno 6 a cui seguiranno 3 episodi celebrativi, dove il vincitore assoluto si sfiderà con 9 ex concorrenti del talent. Nella scorsa edizione i ragazzi erano divisi in squadre, bianchi e blu. Quest’anno, invece, ognuno gareggerà per proprio conto.

Invariata rimarrà la giuria di esperti, che sarà accompagnata dai professori che, nel corso dell’anno scolastico, hanno seguito in tutto il loro percorso di formazione gli allievi della scuola. Tanti gli ospiti, nella prima puntata ci sarà Alessandra Amoroso, J-Ax , Ermal Meta e l’immancabile simpatia di Luciana Littizzetto.

Nel corso della conferenza stampa, sono state tante le domande rivolte alla conduttrice. Una in particolar modo attira la nostra attenzione: “Qual’è il suo peggior rimpianto e la sua maggior soddisfazione?”

La conduttrice ci svela un retroscena inaspettato, su una vecchia edizione di Amici:

Maria De Filippi dice di essere felice di poter dare un’opportunità ai giovani che, il futuro, potranno non solo cantare o ballare, ma diventare anche degli ottimi insegnanti. Poi continua:

“Vedere ragazzi di dieci anni fa diventati oggi dei coreografi, mi riempie di soddisfazione. Non ho rimpianti, a volte sono passate persone talentuose e non ce ne siamo accorti. Due anni fa passò Ultimo e chi doveva fare le selezioni non se ne è accorto”.

Poi ci chiarisce le idee, sulle voci che ultimamente sono apparse sulle riviste di gossip.

Sulla presunta partecipazione a Sanremo dell’anno prossimo che la vedrebbe protagonista insieme al conduttore Amadeus e l’attrice Sabrina Ferilli, Maria De Filippi risponde cosi:

“Ho detto che, se Amadeus mi chiamasse, andrei su una gamba sola”.