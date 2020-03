Maria De Filippi in un’intervista scoppia in lacrime Toccante intervista di Geppi Cucciari a Maria De Filippi sulla sua famiglia

Momenti particolarmente toccanti quelli tra Maria De Filippi e Geppi Cucciari. La comica ha intervistato a lungo la presentatrice. La chiacchierata tra amiche si è trasformata in un discorso commovente con tanto di lacrime per la regina di Canale 5 che, di solito, si mostra molto distaccata. L’intervista inizia in tono scherzoso e Maria De Filippi racconta dei suoi studi:

“Mi sono laureata con 110 e lode con una tesi a metà tra Diritto pubblico e Scienze delle finanze” ed ha poi aggiunto giocosamente “Però guarda che al liceo copiavo“.

Pare, infatti, che prima dell’università, la conduttrice abbia avuto un rapporto turbolento con lo studio, tanto da rischiare addirittura la bocciatura. Passando per l’amore per gli animali e gli sport, l’intervista è arrivata a prendere toni molto seri. “Cosa c’è di pesante nella tua vita?” domanda Geppi Cucciari. La presentatrice riflette qualche secondo prima di rispondere:

“Poco, io ho una vita molto fortunata”, una risposta sincera che suscita l’applauso del pubblico.

Non sono molti i personaggi dello spettacolo a mostrare tanta schiettezza nel dichiarare la propria fortuna, ma questa è una delle caratteristiche di Maria De Filippi che l’ha resa tanto amata. Geppi Cucciari continua l’intervista chiedendo alla conduttrice del suo rapporto con la madre. Qui arriva la commozione. Maria De Filippi infatti stenta a trattenere le lacrime e, con voce rotta, racconta:

“Mia madre per me è stata una figura importantissima nella vita e non c’è giorno in cui non ci pensi nemmeno una volta”.

Una affermazione ricca di affetto, che ha mostrato la nostra amata conduttrice in una versione mai vista prima.

Il rapporto di Maria De Filippi con i genitori era molto particolare, era la madre infatti la figura ferma e autoritaria, mentre il padre era sempre pronto a elargire tenerezze. “Era grasso come Maurizio” afferma la conduttrice scherzosamente.

“Ero molto coccolona con lui. Era più dolce di mamma, era grasso come te. Da piccolina, mi poggiavo sulla sua pancia, lo pettinavo. Quando si è ammalato, avevo 28 anni. E’ stata dura perché non ero preparata. Ha vissuto una malattia tosta. E’ stato un anno e mezzo in rianimazione. Non è stato facile.” continua Maria De Filippi parlando di suo padre.

La conduttrice non riesce a non commuoversi parlando della madre. Del resto aveva già ribadito in varie occasioni quanto la figura materna fosse stata fondamentale per la sua crescita. Infatti, è stata la madre a insistere affinché Maria De Filippi studiasse e a darle la giusta direzione nella vita.

Negli ultimi sei anni le due donne avevano poi vissuto insieme, con la differenza che in quel caso era la conduttrice a prendersi cura di sua madre. “Mia mamma era una persona molto determinata. Ha contato tantissimo la sua educazione, per me. Nell’ultimo periodo, si era molto addolcita. Era diventata affettuosa. Aveva un gran senso del pudore, molto intelligente.” conclude la regina di Canale 5 parlando teneramente di sua madre teneramente.