Maria De Filippi, la decisione inaspettata su UeD: ecco cosa cambierà

Nel corso delle ultime ore, è emersa un’indiscrezione in rete per quanto riguarda la nuova edizione di Uomini e Donne. Nel dettaglio, sembra che Maria De Filippi introdurrà una grande novità nella prossima stagione del formati in onda su Canale cinque. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Attualmente il format in onda su Canale cinque è in pausa per la stagione estiva ma, partire da settembre 2023, tornerà a far compagnia a tutti i tuoi telespettatori.

Nonostante manca ancora qualche mese al debutto della nuova edizione del programma, già sono in corso i preparativi e in particolare, nel corso delle ultime ore, è emersa un’indiscrezione molto interessante. Nel dettaglio, a partire da mese di settembre 2023, ci sarà una grande novità a Uomini e Donne.

A diffondere la notizia è stato Amedeo Venza il quale ha fatto sapere che Raffaella Mannoia e Maria De Filippi stanno lavorando ad un progetto consigliato da Pier Silvio Berlusconi. Queste sono state le parole riportate dall’esperto di gossip nella nota:

Dovrebbe partire l’11 settembre la nuova edizione di Uomini e Donne e tra le novità anche una rubrica dedicata agli animali.

Sono sempre di più le persone che abbandonano i loro animali domestici in autostrada oppure non se ne prendono più cura durante le vacanze estive. Alla luce di questo, Pier Silvio Berlusconi ha pensato ad un progetto dedicato all’adozione dei cani. Dunque, a partire dalla prossima edizione di Uomini e Donne ci sarà una rubrica dedicata appositamente agli animali.