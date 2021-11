Maria De Filippi è una delle presentatrici Mediaset più amate e seguite dai telespettatori. Queen Mary non è mai scontata sul suo lavoro, ma neanche i suoi outfit: i look della conduttrice sono spesso ricercati e ben abbinati. Nell’ultima puntata di Tu si Que Vales trasmessa in onda su Canale 5 i telespettatori non hanno potuto far a meno di notare il particolare abbigliamento che la famosa conduttrice ha scelto per l’occasione.

Fonte studi Tu si Que Vales

La moglie di Maurizio Costanzo ha optato per un casual sportivo: pantalone e camicia in stile western. Ovviamente niente viene lasciato al caso. I capi sono disegnati, curati e lavorati da niente di meno che Yves Saint Lauren. Una delle case di moda parigina più in voga, nata nel 1962. Un Atelier specializzato in abiti prestigiosi.

Dopo qualche ricerca si è risalito al prezzo dei capi indossati da Maria De Filippi. Una spesa non da poco e non certo alla portata di tutti. Un outfit che grazie alla sua firma regala di certo la sua particolare eleganza, ma il tutto a una cifra esorbitante. La camicia western a quadretti verdi, blu, viola, rossi e grigi ha un costo di ben 750 euro.

Una cifra importante ma di gran lunga inferiore a quella del pantalone. Un classico sportivo con coulisse color terra: in questo caso la cifra è di quasi 3mila euro. Per essere estremamente precisi il capo, da cartellino, viene 2.990 euro. Quindi, facendo due conti, tra camicia e pantalone il valore dell’abito è di quota 3.740 euro.

La moglie di Maurizio Costanzo apprezza molto la sartoria di alta moda di Yves Saint Lauren, infatti anche nella scorsa puntata Queen Mary aveva optato per un’outfit firmato da questa prestigiosa casa. Per le calzature la scelta ricade su un tailleur pied de poule, con fantasie di gran moda. Un connubio di colori e fattezze particolarmente idonei al periodo autunnale.