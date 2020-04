Maria De Filippi prende le distanze da Maurizio Costanzo? Il retroscena Maria De Filippi la regina di casa Mediaset, svela di aver preso le distanze dal marito Maurizio Costanzo ma solo fisiche

Come molti altri personaggi della tv, Maria De Filippi, conduttrice di format di grande successo, sembra prendere le distanze dal marito Maurizio Costanzo a causa dell’emergenza globale che stiamo tutti vivendo. La sua lontananza sembrerebbe solo fisica dato che vivono sotto lo stesso tetto.

La situazione in cui ci troviamo da più di un mese ha rivoluzionato molte cose come i palinsesti tv ma soprattutto la nostra vita compresa quella di Maria De Filippi. Come è stato riportato da diversi giornali, la regina dei programmi Mediaset, Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te, è estremamente scrupolosa ed attenta all’igiene in casa ed fortemente convinta a voler rispettare alla lettera le norme dettate sulle distanze tra individui.

Maria De Filippi ha dichiarato: “In casa tutto è disinfettato con l’alcool, le scarpe rimangono sul pianerottolo, all’ingresso c’è la amuchina, per cena si sta allo stesso tavolo ma lontani”.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono quindi distanti uno dall’altro nonostante la convivenza. A prendere questa decisione è stata per lo più Maria De Filippi per evitare i potenziali rischi ma il matrimonio della coppia più famosa della tv, continua da tanto tempo e senza mai aver mostrato cenni di cedimento.

Maria De Filippi però non si ferma mai. In queste settimane infatti, sta continuando a lavorare e a partire da lunedì sono state mandate in onda le nuove puntate del fortunato format Uomini e Donne che presenta una formula in linea con le direttive anti contagio da seguire. Ma oltre al marito Maurizio Costanzo, Maria De Filippi sta trascorrendo i giorni in compagnia di un altro ospite, il suo bassotto Ugo.

Da sempre Maria De Filippi si occupa della questione sull’abbandono degli animali e dato che in questo momento moltissime persone nell’errata convinzione che i cani possano trasmettere il Covid19, li hanno abbandonati, la conduttrice ha lanciato un appello: ” Non abbandoniamoli mai“.