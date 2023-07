Maria De Filippi, prima estate senza Maurizio Costanzo. In vacanza con lui

Relax in Sardegna per Maria de Filippi in questa prima estate senza Maurizio Costanzo. Ma non è sola.

Questa è la prima estate per Maria de Filippi senza il suo amato Maurizio Costanzo che ci ha lasciati qualche mese fa. La donna più famosa della tv anche in questo periodo sta pensando al lavoro, soprattutto per la messa in onda di Temptation Island che sta facendo record di ascolti su Canale 5.

In questo periodo infatti Maria si è trasferita in Sardegna, a Santa Margherita di Pula, per assistere e controllare la corretta riuscita del programma. Ma non è sola, con lei c’è l’amato figlio Gabriele che l’ha raggiunta in terra sarda per stare vicino.

Fonte: web

Da quando Maurizio è venuto a mancare sembra che il legame tra i due si sia fatto ancora più intenso. Gabriele cerca di non lasciarla mai sola, impegni lavorativi permettendo.

I paparazzi del settimanale Chi hanno immortalato Maria e Gabriele in Sardegna mentre giocano l’amato cane in un pomeriggio dedicato al relax. Eccoli nelle foto mentre giocano e coccolano Tommy, il cane di Gabriele.

Ancora qualche giorno e poi ad agosto ecco che Maria si trasferirà nella villa di Ansedonia tanto amata da Maurizio tanto da chiamarla “la mia meraviglia”. Come ogni agosto Maria andrà in vacanza a villa Sadula per rilassarsi e ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni televisivi.

A settembre tornerà Uomini e Donne e poi Tu Si Que Vales, C’è Posta per te, insomma saranno tanti gli impegni per lei nel nuovo palinsesto Mediaset in vista del prossimo autunno-inverno.

Non ci sarà il marito con lei ad agosto ma sicuramente Maria non sarà da sola. Gabriele gli farà compagnia così come tantissimi amici verranno a trovarla per queste sere d’estate. E poi ci saranno gli amati cavalli che Maria adora e cura con grande amore.