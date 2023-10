Maria De Filippi, quanto costa la giacca sfoggiata a Tu Si Que Vales? La cifra da capogiro

Uno dei programmi più seguiti di Mediaset e Canale 5 è Tu Si Que Vales. Il programma, sta avendo dei risultati straordinari anche grazie alla conduzione, ma soprattutto per la squadra di giudici che sa intrattenere nonostante non siano protagonisti.

La squadra è composta da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerdi, è capitanata a Sabrina Ferilli. Ciò che però sta colpendo particolarmente il pubblico, è l’incredibile eleganza dei giudici.

In particolare, quella di Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Il duo ancora una volta è riuscito a rubare i riflettori a tutti i presenti. Entrambe, hanno sfoggiato un outfit particolarmente elegante, nonostante fossero due stili completamente differenti.

Maria De Filippi, quanto costa la giacca di Tu Si Que Vales? La cifra da capogiro

Partiamo con il parlarvi della regina di casa Mediaset Maria De Filippi, come di sua abitudine ha indossato un completo composto da giacca e pantalone eleganti. L’outfit per l’ultima puntata della trasmissione portava la firma di Louis Vuitton.

Questa volta però, ha voluto azzardare con blazer alla marinaia, con un motivo gessato dalle tonalità blu e del rosso. Ad impreziosire il tutto, dei bottoni dorati spaiati per la chiusura del doppiopetto. Mentre il pantalone aveva un taglio svasato.

Il prezzo totale dell’outfit è pari a 8.225 euro. Specifichiamo che la giacca ha un valore di 5.240 euro, mentre i pantaloni hanno un valore di 2.985 euro. Dopo la regina di Mediaset, tocca alla sua fedele amica Sabrina Ferilli.

Un abito in jersey marrone, firmato Fendi di un valore di 1.550 euro, accessori esclusi. Sicuramente, la coppia composta da Sabrina Ferilli e Maria De Filippi è una delle più amate della televisione italiana.

Non solo per il loro senso dell’umorismo e per la loro professionalità, ma anche per il loro gusto per l’alta moda. Grazie alla loro capacità, sanno come illuminare lo studio di Tu Si Que Vales, portando una ventata di stile e novità.