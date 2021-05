Maria De Filippi è senza dubbio una delle conduttrici più amate e seguite degli ultimi tempi. I suoi programmi, trasmessi nel piccolo schermo italiano, si rivelano sempre un successo. Inoltre, Maria si è guadagnata l’amore del pubblico grazie al suo carattere materno, ma contemporaneamente saggio e rispettoso. Da pochissimo, la conduttrice ha concluso la stagione di un altro dei suoi grandi successi: l’edizione 2021 di Amici è finita.

Quest’anno, a vincere il talent firmato Mediaset è stata una ballerina, Giulia Stabile. La ragazza, con il suo talento e il suo temperamento dolce, è riuscita a conquistare sia il pubblico che i giudici. A stretto giro di posta dalla fine del programma, Maria De Filippi ha rilasciato un’importante intervista nel salotto di Verissimo. Queen Mary, ospite di Silvia Toffanin nel suo talk show, ha voluto parlare del suo punto di vista su questa esperienza nel talent.

La moglie di Maurizio Costanzo, in particolare, ha voluto raccontare un legame speciale che ha creato con una delle allieve che ha calcato il palco di Amici negli anni passati. La pupilla di cui parla Maria era stata addirittura vincitrice dell’edizione in cui aveva partecipato. Di chi si tratta? Ovviamente di Emma Marrone, l’ormai famosissima cantante salentina.

A quanto pare, tra lei e Maria si è creato un legame profondo e speciale. In effetti, molti degli artisti più affermati del panorama musicale italiano sono passati per uno dei palchi di Maria. In tantissimi, tra gli ex partecipanti ad amici, hanno poi raggiunto un successo notevole.

Ricordiamo ad esempio cantanti come Alessandra Amoroso o ancora Elodie, Irama e Gaia, compresa ovviamente la stessa Emma Marrone. In effetti, il fatto che tra loro due si fosse creato un particolare legame era palese, sotto gli occhi di tutti. Basti pensare che Emma è tornata nello studio del programma come giudice e coach nel serale. Maria rivela che le due sono costantemente in contatto e parla di lei descrivendola come una persona leale, generosa e sincera.