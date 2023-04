Maria De Filippi sfoggia il di Hebe Studio look a Amici: ecco quanto costa

Senza alcuna ombra di dubbio Maria De Filippi è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. In occasione della puntata di Amici andati in onda il 15 aprile 2023, la conduttrice ha sfoggiato un outfit super griffato. Scopriamo insieme tutti i dettagli e il prezzo.

Inutile dire che Maria De Filippi è un’icona di stile, molto nota per la sua eleganza che è sempre solita sfoggiare nei suoi numerosi programmi televisivi. La donna sa bene come contraddistinguersi per i suoi look super lussuosi e raffinati.

L’ultimo outfit che ha catturato l’attenzione dei telespettatori è stato quello indossato in occasione della puntata di Amici trasmessa su Canale Cinque il giorno sabato 15 aprile 2023. La celebre conduttrice ha optato per un tailleur molto sofisticato e fine dal colore rosa salmone. Si tratta di un completo firmato Hebe Studio, una casa di moda nata nel 2016 da tre designers. Ma quanto ammonterebbe il suo prezzo?

Di solito, Queen Mary indossa capi di abbigliamento che non sono facilmente accessibili a tutti. Infatti il tailleur in questione, composto dalla giacca color salmone di taglio lungo e i pantaloni abbinati della medesima nuance a gamba di elefante, hanno un prezzo rispettivo di 835 euro. Il tutto è stato abbinato ad un paio di raffinati tacchi a spillo dello stesso colore del completo.

Hebe Studio: il brand che ha vestito Maria De Filippi

Come già anticipato in precedenza, il look della De Filippi è firmato dal brand made in Italy Hebe Studio. Si tratta di una casa di moda nata nel 2016 dalla creatività di tre stiliste: Gia Antonini, Federica Croce e Laura Zama. La loro ispirazione deriva dai classici completi da uomo. In questo modo le designers sono state in grado di unire due stili diversi e renderli comuni.