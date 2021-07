Maria De Filippi è la regina della tv, ma non dei social: la stessa conduttrice ha ora spiegato perché non ha Instagram

Maria De Filippi è senz’altro una delle conduttrici più amate della tv italiana, tuttavia, non è ancora sbarcata sui social e, stando alle interviste rilasciate ai settimanali Chi ed Oggi, non la vedremo presto su Instagram. A spiegare il motivo di questa assenza social è proprio lei in persona.

Sembra che a Maria De Filippi apparire ulteriormente in pubblico non le intercessi. Il suo lavoro è un altro e ha intenzione di portarlo avanti solo su un canale.

Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi niente di ciò che faccio io al mattino quando mi sveglio. Sto già molto in tv. Basta. Capisco i social per chi ci guadagna, come Chiara Ferragni. Un po’ meno per chi è già esposto quotidianamente in televisione. Capisco un politico che li usa come strategia.

Maria De Filippi ha parlato anche di suo figlio Gabriele, il ragazzo è di nuovo tornato single e come dice la mamma “ha preso una batosta”, ma sarà il tempo a guarire le ferite. Per quanto riguarda la sua carriera, prosegue la conduzione di Uomini e Donne.

La presentatrice ha le idee chiare per le prossime edizioni e per l’assegnazione dei prossimi troni.

“Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro, un clichè, e per questo ha deciso di cambiare, voglio la vita vera”.

Ce la farà? Per il momento gli ultimi troni si sono rivelati sinceri e sembra che la donna non abbia più sbagliato un colpo dopo le varie delusioni che ha portato il programma.