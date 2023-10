Una delle coppie più affiatate ed amate del panorama televisivo italiano è composto da due dei giudici del talent show Tu Si Que Vales. Stiamo parlando del duo formato dall’attrice romana Sabrina Ferilli e dalla madrina di Mediaset, Maria De Filippi.

Il loro rapporto però non si ferma al campo lavorativo, difatti il loro rapporto è ben più stretto anche nella vita privata. Ovviamente, sono una vera e propria garanzia per il pubblico, sia in termini di professionalità che di divertimento.

Ciò che più le lega è una loro passione, quella per l’alta moda. Difatti per l’ultima messa in onda, le due colleghe e amiche, hanno sfoggiato un look abbinato dalla tonalità del rosa. In seguito, abbiamo deciso di lasciarvi qualche curiosità sul loro outfit.

Maria De Filippi veste rosa a Tu Si Que Vales: cifra da capogiro per la giacca

Ciò che più accomuna Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, non è la condivisione della giuria di Tu Si Que Vales, ma la passione per la moda. Difatti, le due amiche sono molto legate anche da questa loro passione.

Proprio questa, ha sempre permesso ad entrambe di mostrarsi eleganti e raffinate, senza badare a spese. Sabrina e Maria hanno deciso di abbinare i loro outfit con delle tonalità di rosa; Maria De Filippi ha sfoggiato un completo Giacca e Pantalone con un font di fantasie floreali.

Per il blazer monopetto, la conduttrice ha speso una cifra di circa 1.450 euro mentre, aggiungendo i pantaloni la cifra sale a 2.000 euro. La conduttrice, ha voluto affidarsi a Etro, la storica azienda tessile milanese.

Mentre, la sua collega ed amica stretta, ha voluto optare per un abito in pura seta firmato dal famosissimo Tom Ford. Ovviamente anche lei, da amante dell’alta moda non ha voluto badare a spese.

L’abito rosa in pura seta le sarebbe costato circa 2.000 euro. Ovviamente, stiamo parlando solamente degli abiti, escludendo gli accessori che potrebbero dare un vertiginoso aumento alla cifra spesa.

Un’altra sfumatura che le accomuna è la capacità di intrattenimento. Difatti, durante la puntata del talent, quando si è presentata la domatrice di draghi, è successo di tutto. Soprattutto quando i tre draghi, si sono avvicinati alle due giudici. Ma ciò che ha fatto più sorridere il pubblico, è stata la faccia stupita e spaventata della Ferilli quando ha esclamato: “Aiuto se questi mi cascano addosso che cosa può succedere stasera”.