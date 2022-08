L’attrice Maria Grazia Cucinotta è in lutto per la morte del suocero. La stessa interprete di tanti film di grande successo ha raccontato sui social il dolore che la sua famiglia sta affrontando, perché ha dovuto dire addio a Nonno Carlo, una presenza costante per tutti quanti. Tanti i messaggi di cordoglio ricevuti su Instagram.

L’ex modella, attrice e produttrice cinematografica nata a Messina il 27 luglio del 1968 e diventata famosa in tutto il mondo per aver interpretato un ruolo da protagonista nel film Il postino di Massimo Troisi, racconta il dolore che sta attraversando la sua famiglia.

Maria Grazia Cucinotta, famosa anche per aver partecipato a un film di 007, Il mondo non basta, ha raccontato il dolore per la perdita del suocero, che lei ha voluto raccontare in un commovente post per dire addio per sempre al padre del compagno Giulio.

Ciao nonno Carlo ♡ adesso potrai riprendere per mano la tua Rita e potrete ricominciare a passeggiare insieme nell’eternità dell’amore….Sei stato un grande imprenditore, marito, padre, nonno (suocero per me).

Queste le parole con cui Maria Grazia Cucinotta ha voluto ricordare un uomo fantastico, che è stato molto importante nella sua vita e nella vita della sua famiglia. E che ora potrà ricongiungersi alla moglie Rita. Un grande esempio per tutti in famiglia.

Maria Grazia Cucinotta in lutto: addio a Nonno Carlo

Molti i follower che hanno espresso vicinanza all’attrice e alla sua famiglia in questo momento di forte dolore. Maria Grazia Cucinotta ha anche pubblicato uno scatto di nonno Carlo e di sua moglie.

Cara Maria Grazia, condoglianze a te, tuo marito e a tutte le persone della vostra famiglia, che in questo momento soffrono per la perdita. Vicino con la preghiera.

Anche alcuni colleghi hanno voluto aggiungere le proprie condoglianze sui social, mostrando il proprio dolore a Maria Grazia Cucinotta per la perdita di un pilastro della vita della sua famiglia.