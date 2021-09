Doveva essere la protagonista di un programma su Rai 2, ma sembra essere stata fatta fuori all’ultimo minuto. Maria Grazia Cucinotta racconta il retroscena dietro le quinte di Missione Beauty, programma che sarà invece affidato a Melissa Satta.

Questo programma era nato da un’idea del mio parrucchiere Antonio Pruno. Con lui erano anni che dicevamo di fare un talent su parrucchieri e sulla bellezza. Tramite una mia amica che lavora nelle produzioni tv, avevamo contattato Chiara Salvo, che fa la produttrice televisiva e che già conoscevo, e le avevamo affidato di portare avanti il progetto.

Ad un certo punto però, qualcosa sembra essere andato storto. Antonio, il parrucchiere, non era abbastanza gradito sui social e non aveva abbastanza follower per fare il programma. Maria Grazia Cucinotta non avrebbe però mai abbandonato il suo amico e ha spiegato:

“Quando lei ha capito che io non avrei mai mollato la presa su Antonio, ha cominciato a tirare in ballo il fatto che ci fosse un problema con un altro mio programma su La7. Ma io non sono stupida e lavoro da 36 anni in questo mondo. La Rai non c’entra assolutamente nulla, lo so per certo. Non è stata la Rai a opporsi. Rai non si sarebbe mai permessa di fare una cosa del genere. Io sono nata con la Rai, lì mi vogliono bene tutti e mi hanno sempre stimata“.

Sembra che quanto raccontato dalla conduttrice, sia tutto scritto in mail e messaggi. Ci sarebbero stati tutti i presupposti per avviare un provvedimento legale:

Noi abbiamo tutte le mail, i messaggi su come è nato il progetto, in tutti i suoi passaggi. Avremmo potuto bloccarlo e far causa ma non lo abbiamo fatto, perché siamo persone perbene e rispettiamo il lavoro di tanti che hanno lavorato a questo progetto. Mi trema la voce, perché ci sono cascata come una cretina. Non ci siamo tutelati, avremmo dovuto depositare il progetto ma ero convinta di lavorare con degli amici.

Ma cosa pensa del fatto che al timone ci sarà, invece, Melissa Satta? Nessun rancore:

Non mi ha dato fastidio. Anzi, Melissa forse è anche più adatta di me perché più addentro al fashion…“. A destare l’amarezza dell’attrice, piuttosto, sono ancora adesso le modalità di quanto accaduto e il fatto che anche l’amico Antonio ne abbia subito le conseguenze. “L’idea e il sogno erano suoi. Così l’hanno mortificato“.

