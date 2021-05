La storia tra Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio è terminata, ad annunciarlo la ragazza stessa che due settimane fa ha spiegato che, seppur in buoni rapporti, i due avrebbero deciso di mettere fine alla loro chiacchieratissima storia d’amore. Oggi però, la baby influencer torna a parlarne.

Il motivo? Non proprio dei migliori. Sembra, infatti, che nella storia tra i due ci sia di mezzo anche Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi avrebbe dato alcuni consigli alla giovane su come far “carriera” e apparire in televisione più spesso.

Maria Laura De Vitis ha conosciuto Paolo Brosio poco prima che luì entrasse nella casa di Cinecittà, tuttavia, in quel periodo l’ex imprenditore avrebbe trovato il tempo di dare dei consigli alla giovane che racconta:

Con Corona ci siamo incontrati due volte mentre Paolo era nella Casa. Avevamo degli amici in comune che mi hanno proposto di portarmi da Fabrizio e io, anche ingenuamente, ho accettato. L’ho visto due volte prima di andare per la prima volta in tv, tra il 3 e il 7 novembre. L’8 ero per la prima volta a Live – Non è la D’Urso. Oggi credo sia stato Fabrizio a chiedere loro di portarmi da lui. Me lo avevano proposto spiegandomi che mi avrebbe dato due dritte.

Ma cosa si nascondeva dietro quelli incontri? La ragazza prosegue: