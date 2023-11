Maria Sofia Federico, la rivelazione choc spiazza: “Non mi lavo da cinque giorni”

Nel corso delle ultime ore il nome di Maria Sofia Federico sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’ex protagonista del Il Collegio si è resa protagonista di alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate e che stanno facendo il giro del web. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Per molto tempo Maria Sofia Federico ha fatto molto chiacchierare per via della sua decisione di intraprendere il lavoro su ‘OnlyFans’ e per la sua decisione di iniziare il percorso all’interno della ‘Rocco Siffredi Academy’. In queste ore, però, nel corso di un’intervista rilasciata in un noto podcast, l’ex protagonista de Il Collegio ha rivelato che non sta vivendo un bel periodo.

Inutile dire che le sue parole hanno colpito tutti e stanno facendo il giro del web. Mentre si stava parlando sul come risparmiare l’acqua per essere più ecologici, l’ex protagonista de Il Collegio Maria Sofia Federico ha rivelato che:

Ultimamente sono un po’ instabile a livello di umore e di conseguenza non riesco a lavarmi.

E, continuando con la sua rivelazione, l’ex protagonista de Il Collegio ha poi aggiunto:

Ora sono quattro o cinque giorni che non mi lavo.

Nonostante ciò, Maria Sofia Federico ha svelato di fare il bidet e di lavarsi anche la faccia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Quando mi devo insaponare i capelli chiudo l’acqua.

Inutile dire che le parole di Maria Sofia Federico hanno toccato non poco i suoi fan. Sono molti coloro rimasti dispiaciuti per quanto rivelato dall’ex protagonista de Il Collegio e per il brutto periodo che sta vivendo. Non ci resta che sperare che Maria Sofia superi questo brutto periodo e torni alla vita di sempre.