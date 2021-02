Maria Teresa Ruta rifiuta il confronto. Karina Cascella attacca: “Sei falsa”

La puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso ha visto come ospite speciale Maria Teresa Ruta. Nel corso della puntata Maria Teresa è stata messa faccia a faccia con tutti i polveroni che le sue dichiarazioni al GF Vip hanno alzato. I confronti sono stati molti e combattuti. Ad esempio, Maria Teresa si è dovuta confrontare con Simona Tagli, Alba Parietti, Karina Cascella e Fulvio Abbate.

Nell’ultima sfera c’è presente Filippo Nardi, pronto a parlare con Maria Teresa. La giornalista, però, si rifiuta di confrontarsi con lui dicendo: “Io non voglio parlare con lui, non ho ancora recuperato i video dopo il GF quindi non me la sento, anche se mia figlia parla con lui”. La padrona di casa cerca di far ragionare la sua ospite, elencando tutte le occasioni in cui Nardi ha palesato il suo dispiacere per il comportamento tenuto nella casa. Karina Cascella ha deciso di intromettersi: “Che stupidaggine. Tua figlia ci parla e tu non ci parli. Tua figlia è stata paparazzata con lui e tu non ci vuoi parlare. Lo vedi quanto sei falsa?”.

Subito dopo, è lo stesso Filippo ad intervenire dicendo questo: “Io non ho niente contro di te Maria Teresa, ammiro il tuo modo di gestire per cinque mesi un gioco crudele come quello del GF. Io non ci sarei riuscito, anche se sei stata una delle cause della mia eliminazione”. Subito dopo sono iniziate le accuse: “Tutto il tuo comportamento è stato studiato a tavolino nella tua testa. Indirettamente, non volutamente, hai causato anche la mia eliminazione. Io dall’inizio ho detto di non avere niente contro di te”.

E ancora: “La sera in cui sono uscito dalla casa hai detto una bugia, hai detto: ‘Dovevi vedere le altre cose che mi ha detto ‘. Non era vero. Hai detto una grandissima bugia. Non penso di avere fatto niente nei suoi confronti.” Ma gli attacchi di Karina Cascella non sono finiti. La donna infatti, dopo qualche tempo ha deciso di prendere la parola per accusare Mary T. Secondo Karina la Ruta è una finta buonista e le rivolge queste parole: “Ti nominano Stefania e Tommaso, i tuoi migliori amici e tu cosa fai? Entri nella casa con il tuo sorrisone e invece di essere arrabbiata come un essere umano, giustamente, farebbe dici che siete amici.

Ma amici di cosa? Ti hanno nominato e hanno fatto in modo che tu fossi eliminata. La gente ti apprezzerebbe di più se tu fossi più reale, c’è un finto buonismo. Tu col tuo sorriso dici tante cattiverie. Lanci un sacco di frecciatine”. Maria Teresa si altera e risponde a tono alle provocazioni: “Cinque mesi lì dentro hanno creato qualcosa che va al di là della nomination”. Ma Karina Cascella rincara la dose zittendo ogni replica: “Tu non sei Maria Teresa Ruta sei Madre Teresa di Calcutta”. Uno scontro all’ultima offesa.