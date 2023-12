Mariah Carey e Bryan Tanaka si sono lasciati: l’annuncio

Nel corso delle ultime ore sta circolando la notizia della fine della storia d’amore tra Mariah Carey e Bryan Tanaka. I due hanno infatti deciso di mettere la parola fine alla loro relazione durata ben 7 anni. A rendere pubblica la notizia è stato il coreografo ha annunciato la fine della storia d’amore con la popstar sulla sua pagina social. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Mariah Carey e Bryan Tanaka non sono più una coppia. Ad annunciare la fine della loro storia d’amore, durata ben 7 anni, è stato lo stesso coreografo sulla sua pagina social. Inutile dire che le sue parole hanno spiazzato tutti. Inizia così il messaggio che Bryan Tanaka ha scritto per rendere pubblica la notizia della fine della storia d’amore con Mariah Carey:

Con emozioni contrastanti, condivido questo aggiornamento personale sulla mia separazione amichevole da Mariah Carey dopo sette straordinari anni insieme. La nostra decisione di intraprendere percorsi diversi è reciproca, e mentre affrontiamo questi percorsi separati, lo facciamo con profondo rispetto e un senso travolgente di gratitudine per il tempo prezioso che abbiamo condiviso. I ricordi che abbiamo creato e le collaborazioni artistiche sono incisi nel mio cuore per sempre.

E, continuando con il suo discorso, il coreografo ha poi aggiunto:

Voglio esprimere il mio amore e la mia gratitudine per Mariah e i suoi incredibili figli, la cui gentilezza ha arricchito la mia vita in modi che le parole non possono catturare.

Per poi concludere:

In questo momento delicato, chiedo gentilmente la vostra comprensione, privacy e rispetto.

Al momento Mariah Carey ha deciso di rimanere in silenzio e di non commentare quanto scritto dal suo ex compagno. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se la popstar dirà la sua in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.