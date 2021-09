In questi giorni molti VIP, modelle, attori e influencer stanno sfilando sul red carpet del Festival di Venezia, ma purtroppo tra loro non ci sarà la giovane e talentosa attrice Mariasole Pollio. La ragazza è tra i protagonisti di un film che sarà proprio lanciato in questi giorni, La Regina di Cuori.

A darne notizia è stata proprio la giovane che ha raccontato tutto con dei post social. Mariasole Pollio ha inizialmente fatto trapelare qualche informazione, ma non è stata chiara sin dall’inizio, forse perché sperava di poter risolvere in fretta.

Ciao amici. Purtroppo gli incidenti di percorso capitano, e quando arrivano non puoi fare altro che accettarli. Fa parte del viaggio. Non è niente di grave, state tranquilli, ma non sono proprio nella mia forma migliore. Non ho mai avuto paura di condividere le mie debolezze, sono anche quelle che mi rendono Mariasole. Volevo dirvi che mi riprendo più presto, ne sono convintissima.

Mariasole Pollio salta Venezia

Pochi giorni dopo, l’attrice è tornata sui social e ha spiegato il reale motivo dell’assenza al Festival di Venezia, purtroppo si tratta di salute, seppur non ha specificato la malattia che l’ha colpita, la ragazza ha spiegato: