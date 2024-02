Marica Pellegrinelli incinta del terzo figlio dopo i due avuti dal cantante Eros Ramazzotti

Dopo i due bambini avuti dal cantante Eros Ramazzotti, con il quale la storia d’amore è finita da qualche tempo, ecco che pare che Marica Pellegrinelli sia incinta del terzo figlio. Un pancino sospetto apparso in alcune foto rubate da un tabloid dedicato al gossip e alla cronaca rossa potrebbe essere un indizio sulla nuova gravidanza in corso. Chi è l’attuale compagno e quando potrebbe nascere il bebè?

La modella di 35 anni, ex moglie di Eros Ramazzotti, è mamma di due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, di 12 e 8 anni, avuti proprio dal cantante. Oggi è in attesa del terzo figlio dal deejay e producer William Djoko, con cui sta insieme dal 2022.

I paparazzi avrebbero pizzicato la coppia mentre usciva proprio da uno studio medico. Visto il luogo dove si trovavano e il pancino sospetto, inevitabile pensare a una gravidanza. Pare che anche lei lo abbia confermato ai fotografi, dicendo semplicemente: “Sarò ancora mamma“.

Non si sa ancora se alla porta appenderanno un fiocco rosa o un fiocco blu. Sicuramente per la modella è un bel sospiro di sollievo, dal momento che due anni fa i medici le hanno diagnosticato un tumore alle ovaie, per il quale è stata prontamente operata.

Raffaella Maria e Gabrio Tullio, figli di Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti, dunque, avranno un nuovo fratellino o una nuova sorellina. Oppure di una coppia di gemellini. Non si sa altro sulla questione, ma con tutta probabilità presto la coppia verrà allo scoperto sui social per annunciare ufficialmente il lieto evento.

La modella ormai da un paio d’anni frequenta il deejay e producer di fama internazionale. Si sa poco sulla sua vita privata. Sappiamo che il padre è camerunense e la madre olandese-ucarina.

Nel passato, William Djoko, compagno di Marica Pellegrinelli, ha lavorato anche come ballerino di salsa. Oggi è produttore musicale di genere house e ha fondato la band Jason & the Argonauts. Nel 2008 è iniziata la sua carriera da solista. Il primo album si chiama Hard Loving.