Marica Pellegrinelli, la rivelazione su Eros Ramazzotti a quattro anni dalla fine del matrimonio: le sue parole

Nel corso delle ultime ore il nome di Marica Pellegrinelli sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘F’ dove non sono passate inosservate alcune dichiarazioni fatte sul suo ex marito. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sono stati legati per dieci anni e il loro amore è stato coronato dalla nascita di due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Ad un certo punto, però, qualcosa è andato storto e il matrimonio è naufragato. Oggi la modella ha ritrovato la serenità al fianco del compagno William Djoko.

Come già anticipato, Marica Pellegrinelli ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘F’. Qui la modella si è lasciata andare ed ha fatto alcune rivelazioni su Eros Ramazzotti mai fatte prima. Riguardo il suo ex marito, Marica ha dichiarato:

Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso.

Ma non è finita qui. Nel corso dell’intervista rilasciata al noto settimanale, l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha anche svelato lo speciale rapporto avuto con Aurora Ramazzotti. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Aurora è stata ‘mia figlia’ per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato. La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli.

Marica Pellegrinelli, la rivelazione della modella: “Ho aspettato ad avere un altro figlio perché…”

Ma non è finita qui. L’intervista che Marica Pellegrinelli ha rilasciato al noto settimanale è poi proseguita con alcune rivelazioni in merito alla sua vita privata. Stando alle sue parole, la modella avrebbe voluto avere un altro figlio ma è stata costretta ad aspettare per via della malattia che l’ha colpita.

Queste sono state le sue parole a riguardo: