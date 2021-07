Shock per delle frasi scritte da Mario Balotelli sui social, il calciatore lancia una frecciatina alla sua ex compagna Clelia

Torna a far parlare di sé, e sempre per un motivo discutibile, Mario Balotelli. Il calciatore dell’Adana Demirspor ha scritto delle frasi sui suoi profili social che sembrano essere indirizzate alla sua ex fidanzata Clelia.

Della ragazza si sa ben poco, ha sempre mantenuto il massimo riservo, ma con il calciatore ha un figlio in comune. Si chiama Lion e anche di lui si sa ben poco. La donna ha 30 anni ed è diventata mamma nel 2017. Mario Balotelli scrive:

La legge dovrebbe impedire alle donne che sono interessate ai soldi di avere figli contro la volontà degli uomini solo per ottenere il vantaggio del denaro. È diabolico, triste e immorale. La famiglia nasce dall’amore e non per convenienza.

Se sei single, ti stai divertendo e non riesci a provvedere a te stesso, non usare terze persone come se fossero un bancomat, ma trovati un lavoro prima di avere figli. Anche se a volte la legge non è giusta, Dio lo è e il castigo alla fine sarà eterno.

A queste parole, Clelia ha risposto alle accuse con delle parole piuttosto pesanti.

“Sono una vittima fisicamente e mentalmente di lui…E non si ferma mai, non ha mai rispetto delle madri. L’unica cosa che fa è mentire”. Poco dopo, la ragazza svizzera, ha pubblicato una foto con il piccolo e Lion con scritto: “Farò tutto per te. Ti amo”.