Mario Biondi: papà per la nona volta, ecco Matilda Mario Biondi, grandioso cantante soul, diventa papà per la nona volta, arriva la piccola Matilda

Mario Biondi, cantante soul di grande successo ha deciso di allargare ulteriormente la sua già numerosa famiglia. Il cantante sta infatti per diventare padre per la nona volta, è in arrivo la piccola e dolce Matilda.

Mario Biondi durante la puntata di Radio2 Social Club condotta da Luca Barbarossa, Neri Marcorè e Andrea Perroni in onda il 4 maggio 2020, il magistrale cantante, arrangiatore e compositore di musica soul, ha fatto una splendida dichiarazione: diventerà padre per la nona volta ed è felicissimo. Notizia questa indubbiamente spiazzante data la situazione attuale ma soprattutto dato che Mario Biondi è già padre di ben otto figli.

Data la situazione di emergenza in cui viviamo ormai da tempo le belle notizie sembrano latitare sempre di più e venire a conoscenza di una nuova vita in arrivo è motivo di grande gioia e speranza. I bambini sono l’unico ‘strumento’ in grado di rendere migliore il mondo, il momento, tutto. Così la notizia data da Mario Biondi classe 1971, di diventare nuovamente papà ha scaldato il cuore di tutti.

Di questi tempi molti programmi sia televisivi che radiofonici sono stati sospesi o interrotti e rimodulati a causa della situazione in cui versiamo. Ma per fortuna Radio2 Social Club è tornata a operativa e così Mario Biondi ha potuto dare la bella notizia. Il cantante soul ha avuto all’oggi otto figli da tre donne diverse: i primi sei figli li ha avuti da Monica, donna con la quale è stato per 6 anni, la piccola Mia dalla modella Giorgia nel 2014, Mil e la piccola Matilda in arrivo dall’attuale compagna la cui identità non è mai stata diffusa.

“I miei figli sono la mia prima giuria. In genere gli faccio ascoltare le mie canzoni in auto: li guardo, li osservo e aspetto. Poi iniziano a chiedermi, ma questa canzone è nuova? E mi domandano con chi l’ho suonata, dove l’ho registrata: quando cominciano le domande, significa che ha suscitato interesse”. Queste sono state le parole di Mario Biondi, ora dobbiamo attendere il lieto arrivo di Matilda.