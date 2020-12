Mario Ermito e Rosalinda Cannavò: messaggi galeotti fuori dalla casa, ma lei è fidanzata

Si alimenta il gossip nella casa del Grande Fratello Vip tra i due concorrenti entrati da poco nella casa: Sonia Lorenzini e Mario Ermito. I due avrebbero dei trascorsi risalenti a prima dell’ingresso nella Casa. Pare che i due si siano scritti senza mai conoscersi di persona e Sonia non ha mai accettato l’invito di Mario, a Roma, dal momento che non sarebbe interessata a lui. La “frequentazione” virtuale risale alla scorsa estate, tra luglio e ottobre. L’argomento è stato trattato ieri sera nel corso della puntata. Nel corso della chiacchierata si è parlato anche di un certo interesse reciproco tra Mario e un’altra concorrente: Rosalinda Cannavò.

Fonte: Mediaset

Partendo da Sonia, è stato Mario Ermito ad annunciare in diretta come stanno le cose:

“Questa estate su Instagram mi è capitata una foto di Sonia Lorenzini. Per attirare la sua attenzione ho commentato la foto subito. Da lì le ho scritto in direct e abbiamo avuto uno scambio di messaggi. Il numero di cellulare? Me lo ha dato subito” – ha detto.

Poi parlando dell’intesa con Rosalinda Cannavò, i due si conoscono da anni perché hanno recitato insieme in alcune fiction.

“Sono molto lusingato dai commenti delle ragazze. Rosalinda l’ho conosciuta diversi anni fa durante la nostra prima fiction. Ricordo di averla conosciuta facendo colazione insieme. Quando la vidi, è una bellissima ragazza, anche molto sensibile, mi mangiai le mani per non averle chiesto il numero. Ma non ci ho mai provato. Abbiamo una grandissima amicizia” – ha spiegato l’attore.

Fonte: Mediaset

Rosalinda ha poi aggiunto: “Questa estate ci siamo scritti perché io non stavo più con Giuliano, ci eravamo lasciati”. Mario Ermito è single da poco. La scorsa estate si è conclusa la relazione con la make up artist Valentina Paolillo, portata avanti per circa un anno e mezzo. Nel passato di Ermito, anche un’importante storia con Francesca Testasecca, ex Miss Italia.