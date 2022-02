Jennifer Lopez e Owen Wilson ci regalano un nuovo film del quale è impossibile non innamorarsi a prima vista. Si intitola “Marry Me – Sposami” ed è diretto da Kat Coiro. Si tratta di un adattamento cinematografico dell’omonima graphic novel scritta da Bobby Crosby. Una trama ricca di colpi di scena con protagonisti incredibili che ci racconteranno una bella storia d’amore, nata per caso.

La commedia romantica e sentimentale, ma anche musicale, grazie alle bellissime canzoni scritte da Jennifer Lopez e Maluma, ci porta a scoprire la storia di Kat Valdez e Bastian, due star amatissime dal pubblico, sia per la loro musica sia per la storia d’amore che vivono fuori dalle scene.

La coppia sta per sposarsi di fronte ai suoi fan, mentre la loro nuova canzone, Marry Me, è un successo incredibile. Quando, però, manca poco alla cerimonia, la protagonista interpretata da Jennifer Lopez scopre che il suo futuro sposo, interpretato da Maluma, l’ha tradita con l’assistente. Cosa fare? Continuare il matrimonio oppure no?

Qui entra in scena Owen Wilson, che veste i panni di Charlie Gilbert, un docente di matematica al liceo divorziato che è presente tra il pubblico della cerimonia perché la figlia Lou e la sua amica Parker lo hanno praticamente obbligato.

Kat, delusa da quello che credeva il suo grande amore, prende una decisione: individua tra la folla Charlie e decide di sposarlo. Se lei si fidava di una persona che pensava di conoscere e questa l’ha tradita, forse la soluzione era provarci con qualcuno di sconosciuto, che magari non le avrebbe fatto del male.

Una storia d’amore che inizia in un modo incredibile, con molti ostacoli, visto che tutti vogliono farli separare. Come andrà a finire? L’amore trionferà, ma non ti diciamo come: dovrai scoprirlo al cinema!

10 buoni motivi per andare a vedere Marry Me – Sposami al cinema

Una storia d’amore moderna, contemporanea, avvincente, strepitosa, perché è ricca di colpi di scena che non ti aspetti e che ti lasciano sempre senza parole. Bravissimi i protagonisti, bellissima la storia, coinvolgente la caratterizzazione dei personaggi, che permette di mettersi nei panni della cantante che di punto in bianco vede crollare il suo castello che sembrava perfetto così com’era.

Se ancora non ti abbiamo convinto, ti diamo 10 motivi per andare subito al cinema!

Il film è una bella storia d’amore. E noi abbiamo sempre bisogno di belle storie d’amore. Non chiamatelo film leggero. La stessa JLo odia questa definizione: molti gli spunti di riflessione che ci faranno pensare. Jennifer Lopez e Owen Wilson sono sempre una garanzia. Insieme fanno scintille. Maluma è una gran bella scoperta. Tra l’altro è il suo debutto come attore. E le canzoni cantate da Jennifer Lopez e da Maluma sono splendide. Una colonna sonora perfetta. Gli abiti indossati da JLo sono semplicemente incredibili. Mentre l’abito da sposa indossato sul palco è già un cult. Nel film non si parla solo d’amore, ma anche di social, celebrità, matrimonio, spettacolo. La storia ci fa ancora una volta credere che il lieto fine esiste, ma devi saperlo vedere e avere il coraggio di prendere decisioni anche difficili. Il film arriva nelle sale cinematografiche italiane giusto in tempo per San Valentino: cogli l’occasione per andare al cinema.

Che aspetti, prenota il tuo biglietto al cinema!