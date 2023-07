Marta Fascina nei guai: la decisione inaspettata da parte dei figli di Berlusconi

A distanza di un mese dalla morte di Silvio Berlusconi, Marta Fascina potrebbe finire nei guai con la famiglia dell’ex premier. Nel dettaglio, i figli dell’ex presidente del Consiglio avrebbero preso una drastica decisione nei confronti della parlamentare di Forza Italia. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Circa un mese fa è venuto a mancare Silvio Berlusconi per via di una brutta malattia. A seguito del suo decesso, sono stati scoperte le sue ultime volontà rilasciate nel testamento. Oltre ad una bella somma ereditata dai figli, l’ex presidente del Consiglio ha deciso di lasciare 100 milioni alla sua compagna Marta Fascina. In ogni modo, i figli dell’imprenditore vogliono farsi valere fino in fondo e non si arrenderanno.

Alla luce di questo, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, sembra che i figli di Silvio Berlusconi abbiano preso una decisione inaspettata che Marta fascina dovrà rispettare.

La questione riguarda villa San Martino. Pertanto, si vocifera che la parlamentare di Forza Italia sarà costretta a lasciare Arcore entro tre mesi:

È cominciata una seconda fase e Fascina non può pensare di essere la prima nella linea di discendenza. I figli, chiaramente, vogliono il loro spazio pur rispettando le volontà del Cavaliere.

Non è tutto. I figli di Silvio Berlusconi avrebbero espresso disappunto anche per quanto riguarda i 100 milioni lasciati in eredità alla donna. Tuttavia, non vorrebbero giungere fino all’impugnazione in quanto darebbero vita ad una lunga battaglia in tribunale che potrebbe influenzare negativamente la reputazione della loro famiglia. Inoltre, rilasciare ulteriori dettagli in merito alla questione è stata “Repubblica” con queste parole: