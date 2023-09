Marta Fascina scrive una lettera per Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno: le sue parole commuovono

Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. Nelle scorse ore Marta Fascina ha scritto per il fondatore di Forza Italia un messaggio che sta facendo il giro del web e che ha commosso tutti. Scopriamo insieme quali sono state le parole che la donna ha scritto per l’ex Premier.

Sono certa che, nel regno dei cieli, tu stia continuando a guardare il mondo con quel “sole in tasca” che ti ha sempre accompagnato, legato a quella vita che tanto amavi e che mai avresti voluto lasciare. Ma mi fa male non stringere la tua mano, mi fa male non poterti abbracciare, mi fa male non poterti guardare negli occhi e con il nostro sguardo complice rassicurarci sull’amore che ci lega e ci legherà per l’eternità. Io resto sempre un passo dietro di Te e con la concreta certezza che, prima o poi, le nostre mani torneranno a ricongiungersi e noi torneremo ad essere nostri per l’eternità.