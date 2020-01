Marta Fascina, Silvio Berlusconi ha un nuovo flirt? Chi è Marta Fascina? Pare che il Cavaliere Silvio Berlusconi abbia un nuovo flirt ed è una giovanissima fiamma

Marta Fascina e Silvio Berlusconi: nuovo flirt in corso per il cavaliere? Parrebbe proprio di sì. Abbandonata la storica fidanzata Francesca Pascale, il leader di Forza Italia avrebbe iniziato una relazione con una giovanissima ragazza, classe 1990, che milita proprio nel partito politico fondato da Silvio Berlusconi.

La giovane Marta Fascina è nata il 9 gennaio del 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. La giovane è cresciuta nel quartiere Portici di Napoli.

Si è laureata in Lettere e Filosofia all’università La Sapienza di Roma e oggi è una “public relation specialist”, molto attiva nel mondo della politica. Nonostante la giovane età, da tempo milita in Forza Italia. Per qualche tempo è stata anche Press Officer and Public relation specialist del Milan.

Alle elezioni politiche del 2018 la giovane 30enne è stata eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Forza Italia in quota proporzionale nel Collegio Plurinominale Campania 1. Era stata inserita nei collegi Napoli Nord (dietro Mara Carfagna e Antonio Pentangelo) e Napoli Sud (dietro Paolo Russo).

Da tempo, dunque, conosce Silvio Berlusconi. Il Fatto Quotidiano a luglio 2018 raccontava: “Lady Marta frequenta assiduamente Palazzo Grazioli e gli aperitivi e le cene cui partecipano anche altre colleghe parlamentari. (…) Nei giorni caldi della fiducia a Conte, a tavola c’erano Ghedini, Gianni Letta, i due capigruppo parlamentari, Bernini e Gelmini, Gregorio Fontana e i più fidati collaboratori dell’ex premier, a cominciare da Licia Ronzulli“.

Secondo i bene informati è lei il motivo per cui Silvio Berlusconi ha lasciato Francesca Pascale. E sarebbe molto amata anche dai figli di Silvio, Marina e Piersilvio, che invece non hanno mai accettato la storia d’amore con la Pascale, anche se è durata davvero moltissimi anni.

Davvero Silvio Berlusconi e Marta Fascina stanno insieme? Foto ufficiali della coppia non ci sono, ma nemmeno conferme o nette smentite da parte dei diretti interessati. Qui Berlusca ci cova!