Marta Flavi, la rivelazione su Maurizio Costanzo spiazza: “Mi ha riempita di corna”

In questi giorni Marta Flavi ha rilasciato un’intervista al magazine ‘AdnKronos’. Qui la conduttrice ha raccontato la sua vita ed ha rivelato anche alcuni retroscena inaspettati su Maurizio Costanzo. Inutile dire che le sue dichiarazioni stanno facendo il giro del web: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nell’intervista rilasciata ad ‘AdnKronos’, Marta Flavi ha parlato di Maurizio Costanzo considerandolo un traditore seriale. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Questo è il momento delle donne cornute; io sono stata la prima donna cornuta dello spettacolo, mi sono sentita l’imperatrice della cornute ma non ero contenta. Io non ho mai raccontato la mia storia pubblicamente, non solo per signorilità ma anche perché temevo tante cose.

E, continuando, Marta Flavi ha poi aggiunto:

Maurizio era un uomo di potere perciò mi sono tenuta il mio dolore senza mai parlarne con le televisioni o con i giornali, ma siccome la gente aveva capito come fossero andate le cose non era poi così importante che lo spiegassi io. Quando fui tradita c’è stato un voltafaccia totale, tutti hanno fatto finta di guardare da un’altra parte, come è successo a Ilary. Totti era il re di Roma per cui nessuno sostenne Ilary, stessa cosa fecero con me. Alcuni smisero addirittura di salutarmi perché quello potente era Maurizio. Però devo dire che da allora la mia vita è andata molto meglio, la mia carriera sicuramente no, ma va benissimo anche così.