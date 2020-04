Martina Colombari in quarantena senza trucco Ex Miss Italia si svela acqua e sapone

Martina Colombari, ha approfittato di questa quarantena, per prendersi una pausa dei cosmetici (make-up). Infatti, la modella in uno dei suoi ultimi post sui social si è mostra al naturale, senza filtri. Anche i vip sono costretti a rimanere chiusi in casa e alcuni di loro si sono dilettati a farci vedere la loro quotidianità. Sui social sono sempre più frequenti foto di donne dello spettacolo che si mostrano senza trucco.

Hanno mostrato così la loro versione “domestica” senza vergogna, nonostante le loro imperfezioni, dovuta anche all’età di alcune di loro. Tutto ciò ha suscitato parecchio scalpore e non sono mancate le critiche. Anche Martina Colombari, ex modella e Miss Italia nel 1991, non ha esitato e durante l’isolamento, ha mostrato il suo aspetto senza maschere.

La bellissima showgirl, ha scattato e pubblicato molte foto, rivelando la sua comune quotidianità e il suo volto acqua e sapone. In questa foto, indossa una semplice canottiera senza reggiseno e dei pantaloncini da uomo, appartenenti di sicuro a suo marito Billy Costecurte. Ciò che ha creato più scalpore tra i fan è stata l’assenza di trucco sul suo volto.

La donna, ha mostrato così il suo look al naturale senza maschere. I segni dell’età, ovviamente, sono risultati più evidenti del solito, soprattutto su braccia e mani. Martina Colombari ha dichiarato sotto al post, che questo scatto è stato fatto subito dopo le pulizie pasquali.

La bellissima modella, ha mostrato la sua normalità senza aver paura delle critiche. Una donna, non deve provare vergogna nel mostrare i suoi difetti e il suo aspetto naturale. I follower, hanno apprezzato la sincerità di Martina Colombari, nel mostrare il suo aspetto senza maschere, nonostante l’evidente differenza. A noi questa versione casalinga della Miss è piaciuta molto.