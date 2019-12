Martina Luchena, nel giorno di Natale la triste notizia: “Mia madre è malata” Martina Luchena, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha scelto il giorno di Natale per un'amara confessione: "mia mamma è malata"

Martina Luchena, volto famoso di Uomini e Donne per aver corteggiato un noto tronista, nel giorno di Natale ha rivelato una triste verità su sua mamma: con una foto in cui i segni della malattia sono evidenti l’influencer ha reso nota la condizione della madre

In un post su Instagram la giovane ha pubblicato una foto che la ritrae sotto l’albero insieme a sua mamma, sotto una didascalia che ha rattristito i fan:

“Buon natale da noi! Otto mesi fa hanno diagnosticato alla mia mamma quella brutta malattia”, scrive Martina, “Quel brutto male che preferisco non nominare… Mi sono ripromessa che sarebbe rimasta una cosa nostra, il nostro ‘segreto’ da proteggere e che vi avrei confidato alla fine di tutto…”

“Ebbene sì, vediamo di nuovo la luce alla fine del tunnel, quella luce che mia mamma ha sempre avuto: positiva, combattente, determinata, forte… ha fatto sì che, con il suo amore, la nostra famiglia diventasse ancora più unita e che i valori che ci ha sempre insegnato diventassero ancora più saldi! E quindi ora posso dirvi che, malgrado il dolore provato quest’anno, questo non poteva essere che il Natale più bello, con la famiglia e tanto tanto amore”.

Queste parole, seppur estremamente tristi, hanno rassicurato i fan sulle condizioni di salute della donna. Sembrerebbe infatti che dopo 8 mesi di cure la mamma di Martina possa tirare un sospiro di sollievo

Una notizia che non avremo mai voluto leggere proprio nel giorno di Natale, i fan non hanno però perso occasione per far sentire la vicinanza alla giovane influencer e in poche ore sono stati migliaia i commenti ricevuti