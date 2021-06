Martina Stella ha svelato il sesso del suo secondo figlio, ma non il nome. Si tratterebbe di un maschietto

Qualche giorno fa, Martina Stella ha annunciato la sua seconda gravidanza. L’attrice, già mamma della piccola Ginevra, ora ha fatto una lunga chiacchierata con il settimanale Chi per svelare il sesso del bebè che porta in grembo.

Senza troppi giri di parole, Martina Stella fa sapere che il suo pancione ospite un bel maschietto. Pronta, quindi, a dare un fratellino alla bimba. Il secondo figlio con Andrea Manfredonia è stato fortemente voluto.

Anche il marito della donna era perfettamente felice e ha spiegato al settimanale Chi:

Noi siamo riusciti ad avere un equilibrio perfetto, c’è un grande affetto con il papà di Ginevra, Gabriele. Andiamo veramente tutti d’accordo, lui è un ragazzo costruttivo e intelligente: capita che venga anche spesso a casa, fra noi c’è collaborazione, affetto, ci vogliamo bene, di base c’è l’amore, che cambia, ma rimane amore. […] Sono molto fiera di esserci riuscita.

Ancora in alto mare invece per la scelta del nome. La donna vorrebbe sentire il parere di Ginevra: “Mi piacerebbe coinvolgerla… sempre che non ci spari dei nomi assurdi“.

Anche la bambina sembra essere felice del secondo arrivato tanto che ha accolto ben volentieri la notizia. Com’è normale che sia per una bambina c’è anche un po’ di gelosia che però i genitori cercano di assecondare.

Che dire, ora non resta che aspettare il giorno del parto che la showgirl si augura sia naturale. Anche noi possiamo far gli auguri all’attrice.