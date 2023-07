Martina Strazzer e Pietro Morello si sono lasciati: l’annuncio

Nel corso delle ultime ore Martina Strazzer e Pietro Morello si sono resi protagonisti di un annuncio che ha lasciato senza parole tutti i fan della coppia. I due tiktoker hanno infatti annunciato la fine della loro storia d’amore, rivelando anche i motivi che hanno causato la rottura del loro rapporto. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Martina Strazzer e Pietro Morello non sono più una coppia. La notizia è stata resa pubblica dai diretti interessati i quali hanno annunciato ai fan di essersi separati. Queste sono state le parole con cui la coppia di tiktoker ha dato la brutta notizia ai fan:

Non stiamo più insieme. È stata una relazione di tanti, veri momenti felici e soprattutto piena di amore, abbiamo però capito che le nostre vite dovevano prendere strade diverse. È sempre stato un rapporto colmo di rispetto, dal primo all’ultimo giorno. Non c’è stato un fattore scatenante, vi chiedo di non cercare un colpevole, una vittima o in generale di fare inutili supposizioni. Tanto amore significa anche saper lasciare andare, è tutto qui.

Queste sono state le parole con cui Pietro Morello ha annunciato la fine della storia con la tiktoker e imprenditrice Martina Strazzer:

Io e Marti ci siamo lasciati qualche settimana fa. Abbiamo deciso di dirvelo per rispetto, ma vi chiediamo di non creare gossip o polemiche inutili sui nostri sentimenti. Non ci sono stati tradimenti, mancanze di rispetto o altro di simile, ci siamo lasciati con il sorriso. Martina è una donna che stimo profondamente e che continuerà a essere nella mia vita.

Infine, concludendo, Pietro Morello ha aggiunto: