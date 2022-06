Non si è ancora ripresa Mary Falconieri, dopo il parto che le ha permesso di abbracciare Giulia, la bambina nata con già un dentino da latte in bocca. Dopo una settimana da quel lieto evento, l’ex concorrente del Grande Fratello ammette di soffrire ancora, tanto da dover assumere ancora oggi dei farmaci antidolorifici.

Fonte foto da Instagram di maryfalconieri

Mary Falconieri e il marito Giuseppe Matteo Schiavello sono genitori di Giulia, nata una settimana fa. Su Instagram l’infermiera, che ha partecipato a una recente edizione del Grande Fratello, ha deciso di rispondere a tutte le domande dei suoi fan in merito alla nascita della piccola Giulia.

Mary Falconieri, mamma da appena una settimana, ha raccontato ai suoi follower di non essersi ancora del tutto ripresa dopo il parto della figlia. Giulia è nata, tra l’altro, con un piccolo dentino da latte. Un evento raro, che però in alcune gravidanze può capitare.

Stiamo ristabilendo gli equilibri di casa e della nostra famiglia. Giulia è il regalo più bello che la vita ci abbia mai fatto, è una gioia immensa per il nostro cuore e l’amore più grande. Stiamo a fissarla h24, perché non si riesce a non farlo. Per intenderci, due rinco. Poi di questo se ne parla molto poco, ma i primi giorni post parto non sono semplici. Non badate ai social dove è tutto perfetto, perché non è la realtà dei fatti. È tutto nuovo e così delicato, certo magnificamente bello. Io sono con antidolorifici perché non mi sono ripresa ancora del tutto però dal primo momento sono autonoma, indipendente e faccio tutto con Giulia e a casa.

Mary Falconieri e il parto: Giulia nata già con un dentino

L’ex gieffina oltre a raccontare di non essere ancora in forma anche a causa dell’episiotomia e dei punti, oltre che per un mal di schiena che non la lascia, ha deciso di mostrare il dentino di Giulia.